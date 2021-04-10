Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля

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Похороны герцога Эдинбургского Филиппа запланированы на 17 апреля. Отпевание пройдет в часовне святого Георгия в Виндзоре. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Церемония прощания состоится в узком кругу, однако британские телеканалы организуют трансляцию. В 15.00 (17.00 мск) объявят минуту молчания. По желанию самого Филиппа, похороны не будут государственными.

Все подробности предстоящей церемонии Букингемский дворец сообщит на предстоящей неделе.

Принц Филипп скончался 9 апреля. Ему было 99 лет. В стране объявлен траур, приспущены государственные флаги. Траур в стране продлится вплоть до похорон супруга королевы.

10 апреля в Великобритании в память о герцоге состоялся орудийный салют. Залпы звучали в Лондоне и других городах королевства, а также на военных базах и кораблях британского флота.