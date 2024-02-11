Армия США прекратила программу по созданию вертолета будущего FARA – СМИ

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Соединенные Штаты решили закрыть программу по разработке вертолета будущего FARA после анализа боевых действий на Украине. Об этом сообщает Defense News.

"Армия США прекращает свои последние усилия по созданию нового вооруженного вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft", – указано в сообщении.

На разработку этой программы уже потратили не менее двух миллиардов долларов и запросили еще пять на следующие пять лет, однако сейчас ее приняли решение свернуть. Отмечается, что на проект в 2018 году возлагались большие надежды.

Вертолет планировалось использовать как вооруженный разведчик на поле боя, однако, наблюдая за боевыми действиями на Украине, американские военные приняли решение не полагаться на пилотируемые машины для таких задач. Начальник штаба армии США Рэнди Джордж отметил, что "воздушная разведка коренным образом изменилась".

"Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более повсеместными, более дальнобойными и более недорогими, чем когда-либо прежде", – заявил он.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли ранее сообщал, что Штаты проводят тестирование беспилотных водных и летательных аппаратов для ведения боевых действий.

До этого стало известно, что ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Испытания стали уже вторым запуском гиперзвуковой ракеты AGM-183A, ВВС США отметили "достижение некоторых целей" при испытании.