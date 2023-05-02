США разрабатывают беспилотные танки, истребители и плавсредства – генерал

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США проводят тестирование беспилотных водных и летательных аппаратов для ведения боевых действий. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

"Мы экспериментируем и разрабатываем беспилотные плавсредства, как надводные, так и подводные. Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые, по сути, будут беспилотными", – заявил он.

Милли также рассказал, что в будущем ожидаются также и беспилотные грузовики, наземные средства и даже танки. По его словам, роботизированные технологии "быстрее чем можно подумать", начинают применяться в вооруженных силах.

Генерал считает, что в будущем военные США могут начать применять также технологии искусственного интеллекта. Милли считает, что развитие технологий окажет сильнейшее влияние на то, каким будет характер ведения боевых действий в будущем.

"Как и в прошлом, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения боевых действий, получит решительное преимущество, по крайней мере на ранней стадии будущего конфликта", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Испытания стали уже вторым запуском гиперзвуковой ракеты AGM-183A, ВВС США отметили "достижение некоторых целей" при испытании.