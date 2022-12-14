США находятся "на финишной прямой" в разработке гиперзвуковой ракеты для самолетов

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США вышли на финишную прямую в попытках догнать Россию в области гиперзвукового оружия воздушного базирования. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Корнев в интервью газете "Известия".

"В России уже стоит на вооружении гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая размещается на самолетах. Американцы пытаются нас догнать в области гиперзвукового оружия воздушного базирования, и ракета AGM-183A – это как раз то изделие, которое, по их задумке, это должно сделать. Американцы очень давно занимаются этой ракетой, и не всегда работы над ней шли гладко. Проблем на испытаниях хватало, но сейчас, видимо, они вышли на финишную прямую", – заявил он.

Эксперт считает, что уже в следующем году испытания ракеты могут быть завершены, и тогда США начнут ее развертывание. По словам Корнева, ракета создается для стратегической авиации и ее могут получить стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52H и перспективные малозаметные бомбардировщики B-21 Raider.

Ранее СМИ сообщали, что в США ведется подготовка к гипотетической войне с РФ. При этом по планам Пентагона о гипотетическом противостоянии с РФ на складах американской армии должно храниться определенное количество боеприпасов, однако из-за военной помощи Украине ВС США не успевают пополнять запасы.

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