В США заявили о достижении Россией "четвертого измерения" в вооружении

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Бывший командующий Северным командованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон написал статью для Hill, в которой утверждает, что Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере.

По его словам, на это указывает сверхзвуковое оружие. Томпсон считает, что американские политики еще не осознали, что с помощью этого оружия РФ и Китай значительно расширили свои боевые возможности. Он призывает Штаты активно заняться соответствующими разработками.

В своем материале генерал-майор в отставке приводит доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла, в котором говорится, что гиперзвуковое оружие могло бы позволить США поражать цели на огромной скорости по всему миру, при этом существующие средства ПВО автоматически станут устаревшими. Сверхзвуковые средства наделяют их обладателей так называемым "эффектом четвертого измерения", которое значительно сокращает окно принятия решения противником.

Томпсон добавил, что успешные испытания российского "Авангарда" в декабре показали, что у Штатов нет аналогичных возможностей, а противовоздушная оборона страны не способна справиться с подобными угрозами.

В конце 2018 года министерство обороны РФ опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард". Помимо непосредственного пуска ракеты, на видео видно, как за ним наблюдают Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Впервые испытания ракеты комплекса "Авангард" состоялись 26 декабря на полигоне Кура в Камчатском крае. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразила условную цель на боевом поле полигона.

"Авангард" поступит на вооружение российской армии уже в этом году. Владимир Путин заявил, что это большое событие в жизни вооруженных сил и страны в целом. Успешные испытания "Авангарда" не оставили без внимания американские СМИ. Так, издание National Interest отметило, что Пентагон не сможет перехватить эту ракету.