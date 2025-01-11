Потерявший управление танкер в Балтийском море будет отбуксирован в безопасное место

Фото: havariekommando.de

На фоне непогоды немецкие суда буксируют потерявший управление танкер Eventin в более безопасное место в Балтийском море. Его планируется переместить дальше на восток от острова Рюген, сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательную службу ФРГ.

Танкер взяли на буксир суда Bremen Fighter, VB Luca и VB Bremen. Они двигаются медленно. Их скорость не превышает 2,5 километра в час.

Место, где в дальнейшем будет находиться танкер, расположено в 25 километрах от его прежней позиции. Предполагается, что там Eventin переждет начавшийся в море шторм.

На данный момент волны достигают высоты около 2,5 метра. Однако, по прогнозам, уже к вечеру погодные условия станут более благоприятными.

О том, что танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует на малой скорости в Балтийском море без возможности маневрировать, стало известно накануне. На его борту находится около 99 тысяч тонн нефти, однако угроза утечки нефти не фиксируется.

