Кэти Перри раскритиковали за поддержку сторонников Трампа

20:33
Фото: instagram.com/katy.perry
Американская певица Кэти Перри стала объектом травли после публикации в поддержку членов семьи, проголосовавших за Трампа на выборах президента США.
"После того как объявили результаты выборов, я первым делом позвонила своим родным, которые не были согласны с итогами, и сказала, что я все равно их люблю и что я рядом", – написала артистка в Twitter.
Перри отметила, что семья для нее является самым главным, и призвала своих подписчиков поговорить с родными, даже если у них есть расхождения во взглядах.
Певицу раскритиковали за эту публикацию, отметив, что для такой известной личности не должно иметь значения, кто конкретно будет у власти. Также исполнительницу обвинили в поддержке угнетателей.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
По данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.
Дональд Трамп ранее написал на своей странице о большом прогрессе в борьбе за голоса избирателей на выборах в стране. На данный момент действующий глава государства борется за честный подсчет, который затянулся из-за большого числа голосующих по почте.
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