Девять российских бизнесменов попали в доклад об угрозах Великобритании

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Девять российских бизнесменов были отмечены в докладе о незаконном участии в политике Великобритании. Документ был подготовлен межпартийным комитетом по разведке и безопасности (ISC), но пока еще не опубликован, сообщает The Sunday Times.

В докладе говорится об экс-вице-президенте и заместителе председателя правления нефтяной компании ЮКОС Александре Темерко. По данным документа, он за 7 лет пожертвовал консерваторам 1,2 миллиона фунтов стерлингов. С 2011 года Темерко является подданным Великобритании.

Кроме того, супруга бывшего заместителя финансов Владимира Чернухина Любовь тоже названа спонсором консерваторов. За прошлый год, по данным издания, она пожертвовала более 450 тысяч фунтов стерлингов, отмечает "Газета.ру".

Также в докладе фигурирует Евгений Лебедев – сын Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard. По данным издания, Лебедев-младший приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.