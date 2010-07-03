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В мире

09:51

В НАТО представили программу реагирования на "российскую агрессию"

за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Nicolas Maeterlinck/Belga via ZUMA Press

Оборонный колледж НАТО представил доклад о программе расширенного присутствия альянса, которая должна способствовать эффективному реагированию на "российскую агрессию" в Восточной Европе. Об этом сообщает RT.

В докладе отмечается, что проект является новой моделью развертывания сил альянса. Суть этой модели заключается в наращивании военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Многонациональные батальоны размещены в Литве, Латвии, Эстонии и Польше на постоянной основе, они будут поддерживать свою боевую готовность и проводить учения.

Аналитики альянса считают, что на фоне "нарастающей угрозы со стороны России" блок переживает "процесс омолаживания".

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. По его мнению, сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти", и если не начнут рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу, могут перестать "контролировать свою судьбу".

Также Макарон сомневается в эффективности пятой статьи устава НАТО, которая гарантирует, что при нападении на одного из участников альянса, другие союзники придут ему на помощь.

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