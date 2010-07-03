В Китае спрогнозировали захват Калининграда за два дня

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В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток. Такое утверждение опубликовано китайским порталом Eastday.com.

По мнению автора материала, в ответ Россия в течение пяти суток ударит по пяти-восьми европейским столицам. Это автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального, передает "Комсомольская правда".

Американская исследовательская организация The Jamestown Foundation ранее спрогнозировала, что мнимая военная агрессия России против стран НАТО в Прибалтике "будет стоить" государству Калининградской области.

Эксперты считают, что Россия якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью слова главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна, который заявил, что у США якобы есть план прорыва ПВО Калининградской области.