Принц Уильям назвал два любимых блюда

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Принц Уильям назвал два своих любимых блюда, сообщает Daily Mirror.

Наследник британского престола поговорил с молодыми поварами на встрече, организованной благотворительным фондом Together As One. Во время беседы он рассказал, что больше всего любит английский завтрак и говяжьи стейки.

Также принц Уильям признался, что сам немного готовит, но это бывает не часто. Будущий король также сообщил, что сам жарит хорошие стейки, но с соусами не всегда справляется. По его словам, семью спасает Кейт Миддлтон. Как он заметил, его супруга "очень хороша" на кухне.

Ранее профессор истории монархии Лондонского городского университета Анна Уайтлок заявила, что принц Уильям понимает, что ему нужно быть готовым к титулу короля Великобритании. По ее словам, с момента смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года принц должен был осознавать "пугающую" реальность своей судьбы.

В настоящий момент он находится в центре внимания СМИ и общественности, так как его отец король Карл III и жена Кейт Миддлтон проходят лечение от рака и отсутствуют на публике.