Высокопоставленный полицейский умер от инфаркта в Алма-Ате

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У замначальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты Таната Назанова случился инфаркт, сообщает "Интерфакс".

Полковнику полиции стало плохо прямо на рабочем месте.

Ранее в Казахстане умер глава департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов.

Также стало известно о смерти полковника спецслужбы Азамата Ибраева. Его обнаружили мертвым во дворе своего дома.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны.

Пострадали тысячи человек, также есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач.

На сегодняшний день ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем.

