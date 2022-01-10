В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области

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В Казахстане умер глава департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

При этом причина его смерти не называется.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны.

Пострадали тысячи человек, также есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач. На сегодняшний день ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем.

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.

Политик также выразил мнение, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.

