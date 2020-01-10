Минобороны опровергло сближение корабля ВМФ с эсминцем США

Фото: АР/U.S. 5th Fleet

В министерстве обороны России не подтвердили опасное сближение российского корабля с американским эсминцем в Аравийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место "опасном" сближении российского корабля с эсминцем "Фаррагут" в Аравийском море не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе пятого флота ВМС США заявили о сближении российского военного корабля с эсминцем USS Farragu в Аравийском море. Там сообщили, что якобы 9 января российский корабль "агрессивно" приблизился к американским военным.

Представители ВМС США добавили, что военные подали пять коротких гудков об опасности столкновения, потребовав изменить курс, после чего якобы российский корабль отступил и изменил курс направления.

В пресс-службе заявили, что военно-морской флот США следит за ситуацией вокруг корабля. Он призывает суда всех стран действовать в соответствии с морскими законами, стандартами и нормами.

В декабре сообщалось, что американо-канадское командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) наблюдает за российским разведывательным кораблем "Виктор Леонов", который находится у побережья США.

