Военные в США рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

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Американо-канадское командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) наблюдает за российским разведывательным кораблем "Виктор Леонов", который в настоящее время находится у побережья США.

"Мы внимательно отслеживаем все интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе", – отмечается в сообщении NORAD в Twitter.

Накануне американские СМИ сообщали, что российский корабль не использовал ходовые огни при плохой видимости, а также игнорировал вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения.

Разведывательный корабль "Виктор Леонов" входит в состав Северного флота. Он регулярно совершает плавания к берегам США, занимается радиотехнической, телеметрической разведкой и контролем морских коммуникаций.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов опроверг опасные маневры корабля "Виктора Леонова" у берегов Флориды.

