В Черное море вошел американский эсминец

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Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщает РИА Новости.

Сделал он это в сопровождении корабля Черноморского флота "Вышний Волочек". Отмечается, что это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в этом году.

Ранее российские военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец USS Porter. Контроль за кораблем осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы. Усиливается балтийский фланг НАТО. Центрально-европейские страны укрепляют оборону на Украине. Причерноморские Румыния и Болгария все активнее участвуют в жизни 6-го флота США.

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что в России внимательно следят, "как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе", и будут "соответствующим образом реагировать".

