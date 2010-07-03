Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Фото: U.S. Navy

Российские военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец USS Porter.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", – цитирует ТАСС представителя Национального центра управления обороной РФ.

Эсминец США уже входил в Черное море 8 августа этого года. Тогда его взял на сопровождение сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы. Усиливается балтийский фланг НАТО. Центрально-европейские страны укрепляют оборону на Украине. Причерноморские Румыния и Болгария все активнее участвуют в жизни 6-го флота США.

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что в России внимательно следят, "как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе", и будут "соответствующим образом реагировать".

