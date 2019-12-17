Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:41

Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

политика

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов опроверг опасные маневры корабля "Виктора Леонова" у берегов Флориды, передает ИА "НСН".

"Любой командир, который ходит в такие дальние плавания, безусловно, выполняет все нормативные акты международного мореплавания, все соблюдает. Это попытки, ссылаясь на их невыполнение, просто скомпрометировать корабль, вытеснить его. Все это неправда", – заявил Касатонов.

Тем временем в США утверждают, что российский корабль "Виктор Леонов" действует "небезопасным способом". Как отмечалось, корабль якобы не использовал ходовые огни при условиях плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов.

Сообщается, что именно этот разведывательный корабль ВМФ России с 2015 года патрулирует международные воды в районе Флориды. Средний разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов" вошел в строй в 1988 году.

Российские корабли проекта 864, куда входит судно "Виктор Леонов", занимаются радиотехнической и телеметрической разведкой, контролем морских коммуникаций и фиксацией перемещения кораблей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика