Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

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Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов опроверг опасные маневры корабля "Виктора Леонова" у берегов Флориды, передает ИА "НСН".

"Любой командир, который ходит в такие дальние плавания, безусловно, выполняет все нормативные акты международного мореплавания, все соблюдает. Это попытки, ссылаясь на их невыполнение, просто скомпрометировать корабль, вытеснить его. Все это неправда", – заявил Касатонов.

Тем временем в США утверждают, что российский корабль "Виктор Леонов" действует "небезопасным способом". Как отмечалось, корабль якобы не использовал ходовые огни при условиях плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов.

Сообщается, что именно этот разведывательный корабль ВМФ России с 2015 года патрулирует международные воды в районе Флориды. Средний разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов" вошел в строй в 1988 году.

Российские корабли проекта 864, куда входит судно "Виктор Леонов", занимаются радиотехнической и телеметрической разведкой, контролем морских коммуникаций и фиксацией перемещения кораблей.

