Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 15:47

В мире

В Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из Lego

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/telethonsuisse

Самую большую в мире фреску из 300 тысяч деталей конструктора Lego собрали в Швейцарии, передает UPI.

Благотворительный марафон прошел в городе Ивердон-ле-Бен. На фреске длиной почти 24 метра и высотой более 2 метров изображены знаменитые места региона Северный Во.

Проект разработала компания Brickmaster.ch, специализирующаяся на масштабных Lego-мероприятиях. Фреска стала частью телемарафона для сбора средств для людей с редкими генетическими заболеваниями.

Теперь сотрудники организации Guinness World Records должны подтвердить рекорд.

Ранее компания Lego анонсировала новый конструктор с автомобилем DeLorean по мотивам фильма "Назад в будущее". Комплектация набора с 357 деталями позволяет собрать машину в двух версиях – с антенной и номерами Калифорнии из первого фильма, а также с реактором и колесами в "летающем режиме" – из второго фильма. Размер автомобиля составит примерно 17 на 7 сантиметров.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика