В Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из Lego

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/telethonsuisse

Самую большую в мире фреску из 300 тысяч деталей конструктора Lego собрали в Швейцарии, передает UPI.

Благотворительный марафон прошел в городе Ивердон-ле-Бен. На фреске длиной почти 24 метра и высотой более 2 метров изображены знаменитые места региона Северный Во.

Проект разработала компания Brickmaster.ch, специализирующаяся на масштабных Lego-мероприятиях. Фреска стала частью телемарафона для сбора средств для людей с редкими генетическими заболеваниями.

Теперь сотрудники организации Guinness World Records должны подтвердить рекорд.

Ранее компания Lego анонсировала новый конструктор с автомобилем DeLorean по мотивам фильма "Назад в будущее". Комплектация набора с 357 деталями позволяет собрать машину в двух версиях – с антенной и номерами Калифорнии из первого фильма, а также с реактором и колесами в "летающем режиме" – из второго фильма. Размер автомобиля составит примерно 17 на 7 сантиметров.