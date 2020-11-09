Трамп отправил в отставку министра обороны США

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Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны страны Марка Эспера. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Исполняющим обязанности руководителя оборонного ведомства страны был назначен глава Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер.

"Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны. Крис отлично справится! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за работу", – написал он.

3 ноября в США прошли выборы президента. Кандидат от демократов Джо Байден увеличил преимущество по голосам избирателей и заявил о своей победе.

Его соперник Трамп намерен отстаивать в суде свою позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом".