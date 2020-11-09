Алиев заявил о переходе Шуши под контроль Азербайджана

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении, которое транслировал телеканал AZTV, заявил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль города Шуши в Нагорном Карабахе.
По его словам, с начала боевых действий армия "освободила от оккупации свыше 200 населенных пунктов". Он также отметил, что "если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны "пойдет до конца".
В то же время представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook, что "бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии".
До этого он говорил о столкновениях в непосредственной близости к городу по всем направлениям линии фронта. Власти непризнанной НКР отмечали, что Шуши остается для Баку "недостижимой мечтой".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что ввод российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе может быть наиболее эффективным решением.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.
Армения и Азербайджан договорились не стрелять по мирному населению
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