Пашинян назвал ввод миротворцев РФ решением для Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе может быть наиболее эффективным решением.

В интервью немецкому телеканалу ARD политик отметил, что это не "не столько политический, сколько практический" вопрос, так как Россия присутствует и знает регион.

По словам Пашиняна, "миротворцы предполагают оперативное реагирование", а ввод российских частей обусловлен языковой коммуникацией и знанием менталитета.

"Я считаю, что российские миротворцы – самые подходящие и правильные игроки в этом процессе", – говорится в интервью, текст которого размещен на сайте кабмина.

Ранее Пашинян рассказал о гарантиях России перед Арменией. Он указал, что по договорам совместные силы должны быть задействованы в случае угрозы для Еревана по линии ПВО.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.