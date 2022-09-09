Эксперт спрогнозировала конец британской монархии

12:03
Фото: ТАСС/AP/Alastair Grant
Профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова спрогнозировала конец британской монархии. Об этом сообщает радио КП.
Сказать, что будет точно с британской властью после смерти королевы Елизаветы, на данный момент нельзя, уточнила эксперт. Однако молодое поколение в Великобритании в последние несколько лет, по словам Капитоновой, настроено республикански, и не исключено, что государство через какое-то время уйдет от конституционной монархии.
"Со временем, когда уйдет нынешнее поколение старшее, вполне может быть, что настроение изменится. Это то, чего раньше не было. Раньше все-таки никакой угрозы для монархии не существовало, а теперь она вырисовывается на горизонте", – заключила профессор.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.
В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын. Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.
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