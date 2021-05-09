Переговоры между Россией и Германией по поставкам "Спутника V" зашли в тупик – СМИ

14:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рабочая группа в Минздраве ФРГ назвала переговоры между Германией и Россией по поводу "Спутника V" тупиковыми. Об этом сообщает газета Bild.
Речь идет о поставках препарата. Кроме того, одобрение данного препарата Европейским агентством лекарственных средств также находится под вопросом. Это связано с высокими требованиями регулятора.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам, что Германия ждет сертификации вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).
По ее словам, если это случится быстро, то есть смысл в закупке препарата, однако пока данных для допуска недостаточно.
Также сообщалось, что более половины жителей Германии готовы привиться "Спутником V", если препарат будет одобрен в ЕС.
Новости мира: глава Минздрава ФРГ назвал условие применения российской вакцины в ЕС
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