Европейские эксперты завершили первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершили первый этап экспертизы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в РФ, в ближайшее время они приступят к проверке ее производства.
"У нас завершился первый этап <...>, ждем отчеты и готовимся к инспекции на производственных площадках. В этом вопросе мы активно работаем", – передает ТАСС его слова.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам, что Германия ждет сертификации вакцины "Спутник V" в EMA. По ее словам, если это случится быстро, то есть смысл в закупке препарата, однако пока данных для допуска недостаточно.
Применение "Спутника V" ранее было одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Кроме того, в список стран, использующих российский препарат, входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
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