В Париже произошла стрельба в мечети

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Неизвестный открыл стрельбу в мечети на северо-востоке Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным полиции, мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять в находившегося там человека. Отмечается, что пострадавший получил серьезное ранение. Информации о личности нападавшего не приводится.

После атаки стрелок скрылся с места преступления на мотороллере, его местонахождение не известно, передает портал News.ru. Согласно основной версии в рамках расследования, причиной стрельбы стало сведение личных счетов.

3 марта вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей в городе Труа на севере Франции.