Неизвестный открыл стрельбу в пивоварне в США, есть жертвы

Фото: depositphotos

В США неизвестный открыл стрельбу на территории пивоваренной компании MolsonCoors в городе Милуоки штата Висконсин. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что место происшествия оцепили, сотрудники организации остаются на рабочих местах.

По предварительным данным, в результате случившегося погибли 7 человек, в том числе и сам стрелявший.

По словам мэра города, в результате стрельбы есть многочисленные жертвы, однако точные данные не приводятся.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал стрельбу в Милуоки ужасной, отметив, что были убиты 5 человек, ряд граждан получили ранения.

Выяснилось, что стрельбу устроил бывший сотрудник пивоваренной компании. По сведениям источников, мужчину уволили ранее в этот день. Он покинул здание, а после вернулся туда с оружием.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина открыл стрельбу в кальянных в немецком Ханау. Жертвами стали 9 человек. После инцидента стрелявшего обнаружили мертвым в собственном доме. Рядом с ним было найдено тело еще одного человека. Мужчина оставил письмо и видеозапись, в которых признался в преступлении.