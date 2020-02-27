Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03:01

Неизвестный открыл стрельбу в пивоварне в США, есть жертвы

происшествия общество за рубежом

Фото: depositphotos

В США неизвестный открыл стрельбу на территории пивоваренной компании MolsonCoors в городе Милуоки штата Висконсин. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что место происшествия оцепили, сотрудники организации остаются на рабочих местах.

По предварительным данным, в результате случившегося погибли 7 человек, в том числе и сам стрелявший.

По словам мэра города, в результате стрельбы есть многочисленные жертвы, однако точные данные не приводятся.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал стрельбу в Милуоки ужасной, отметив, что были убиты 5 человек, ряд граждан получили ранения.

Выяснилось, что стрельбу устроил бывший сотрудник пивоваренной компании. По сведениям источников, мужчину уволили ранее в этот день. Он покинул здание, а после вернулся туда с оружием.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина открыл стрельбу в кальянных в немецком Ханау. Жертвами стали 9 человек. После инцидента стрелявшего обнаружили мертвым в собственном доме. Рядом с ним было найдено тело еще одного человека. Мужчина оставил письмо и видеозапись, в которых признался в преступлении.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика