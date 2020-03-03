Вооруженный мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей во Франции

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей в городе Труа на севере Франции. Об этом информирует местный телеканал BFMTV, передает РИА Новости.

По имеющимся данным, злоумышленник захватил в заложники свою жену и ее детей. Инцидент случился в 14:00 (16:00 по московскому времени).

Сообщается, что вокруг дома, где произошел захват, полиция возвела периметр безопасности. С преступником ведутся переговоры.

Известно, что мужчина стрелял в полицейских, но не смог никого ранить.

По информации другого телеканала, причиной случившегося стал семейный конфликт. Также сообщается, что злоумышленник – мужчина 1986 года рождения, который страдает проблемами с психикой.

Ранее СМИ сообщили о захвате заложников в торговом центре на Филиппинах. Инцидент случился в столице страны. Вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек.