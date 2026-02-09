g1.globo: женщина умерла на уроке плавания в общественном бассейне Бразилии

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В Бразилии 27-летняя Джулиана Фаустино Бассетто умерла на уроке плавания, который проводился в общественном бассейне. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на g1.globo.

Выяснилось, что жительница Сан-Паулу и еще несколько человек ощутили странный запах от воды, которая также попала ей в рот. После этого женщина почувствовала недомогание. Бассетто пытались спасти, однако через некоторое время она скончалась.

Прибывшие на место происшествия врачи доставили в больницу остальных граждан, в том числе ребенка и супруга Бассетто. В настоящее время они находятся в реанимации. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Предположительно, в воду могли попасть опасные химикаты. Детектив 42-го полицейского участка Александр Бенто рассказал, что после проведенной судмедэкспертизы была выявлена химическая реакция, которая могла произойти с веществами, используемыми для очистки бассейна. Свидетели указали, что продукты смешивал уборщик.

На данный момент правоохранители разыскивают виновных, в том числе тренера по плаванию. По словам Бенто, всего пострадали пять человек. В частности, один спустя время скончался, а еще четверо граждан были доставлены в больницы. На месте происшествия также нашли 20-литровое ведро с химикатами.

