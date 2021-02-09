Несколько человек пострадали в результате стрельбы рядом с Миннеаполисом

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Стрельба произошла близ города Миннеаполиса в Соединенных Штатах. В результате инцидента пострадали несколько человек, передает CNN заявление офиса шерифа округа Райт в штате Миннесота.

Речь идет об инциденте со стрельбой в клинике в городе Баффало в Миннесоте. Один подозреваемый в вооруженном нападении был задержан. Данных о состоянии пострадавших в результате происшествия сейчас нет.

Ранее 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых в США. Инцидент случился утром в среду, 3 февраля, в городе Лафайетт.