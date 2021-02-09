От неизвестной болезни в Танзании умерли 15 человек

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От неизвестной болезни в Танзании умерли по меньшей мере 15 человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителей системы здравоохранения страны.

"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе", – рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

Отмечается, что в больницы с неизвестной инфекцией поступили более 50 человек, большинство из которых – мужчины с язвой желудка и заболеваниями печени. Врач сообщил, что болезнь вызывает у пациентов сильную рвоту.

В декабре прошлого года в Индии произошла вспышка неизвестной болезни. В больницы города Элуру поступили более 350 человек, один из пациентов скончался.

Позднее сообщалось, что причиной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш могло стать отравление свинцом и никелем. Их следы были обнаружены в молоке и воде.