В Индии назвали возможную причину вспышки неизвестного заболевания

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Причиной загадочной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш могло стать отравление свинцом и никелем. Их следы были обнаружены в молоке и воде, приводит РИА Новости заявление канцелярии главного министра штата.

По его словам, полученные сведения являются предварительными, еще осталось дождаться результатов дополнительных исследований.

"Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты", – рассказал замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в Индии 6 декабря. В больницы города Элуру поступили более 350 человек, один из пациентов скончался.

Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Врачам не удалось выяснить причину недомоганий у местных жителей. Правительство Индии официальных данных не публиковало.

"Индийским Институтом химической технологии и другими институтами проводятся дополнительные исследования, и результаты ожидаются в ближайшее время", – добавили в канцелярии.

В настоящее время в стране создана группа для расследования вспышки неизвестной болезни. В ее состав вошли трое врачей.

