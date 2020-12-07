В Индии создали группу для расследования вспышки неизвестной болезни

16:44
Фото: AP Photo/Manish Swarup
В Индии расследованием случаев неизвестной болезни займется специальная группа, сообщает РИА Новости со ссылкой на меморандум Минздрава страны.
"Поручено сообщить об одобрении компетентным органом срочного визита группы правительства в район Восточный Годавари, Андхра-Прадеш, для расследования случая внезапной болезни людей в Элуру и его окрестностях", – говорится в меморандуме.
Уточняется, что группа состоит из трех врачей, которые поедут в штат Андхра-Прадеш во вторник утром, а к вечеру представят отчет.
Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в Индии 6 декабря. В больницы города Элуру поступили свыше 350 человек, один человек скончался.
Отмечается, что пациенты жалуются на головокружение и признаки эпилепсии. Также среди распространенных симптомов – внезапные обмороки и дрожь.
Врачи причину заболевания пока не выяснили. Проведенные анализы крови и компьютерной томографии мозга оказались в норме. По мнению медиков, на вероятную причину могут указать результаты бактериологического посева.
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