В Индии более 350 человек были госпитализированы из-за неизвестной болезни

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Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в Индии в воскресенье, 6 декабря. В больницы города Элуру индийского штата Андхра-Прадеш поступили более 350 человек, еще один скончался.

Отмечается, что пациенты жалуются на головокружение и признаки эпилепсии. Также среди распространенных симптомов – внезапные обмороки, пена у рта и дрожь.

Врачи причину заболевания пока не выяснили. Проведенные анализы крови и компьютерной томографии мозга оказались в норме. По мнению медиков, на вероятную причину могут указать результаты бактериологического посева.

В настоящее время под присмотром врачей находится порядка 160 человек, более 180 уже выписаны.

"Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом", – приводит РИА Новости слова заместителя главного министра по вопросам здравоохранения А. Шринивасы.

Уточняется, что для выяснения причины заболевания в Элуру направили бригады специалистов из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Также в город запланирован визит главного министра штата Джагана Мохана Редди.

Ранее ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин.

Специалисты назвали новую болезнь Vexas. По их словам, при заболевании у мужчин проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях. Ученые связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме.