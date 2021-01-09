Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили

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Русскоговорящую женщину из Молдавии Кристину Малимон отпустили после задержания за неподчинение полиции у здания Капитолия, сообщает OPB.

Отмечается, что ее, а также мать Кристины, Евгению, освободили до июня 2021 года. В этом месяце состоится разбирательство по делу о проникновении на территорию здания конгресса и неподчинении правоохранительным органам.

В рамках условий освобождения они должны покинуть Вашингтон. Евгения и Кристина не признают вину.

Она была задержана 8 января. В суде она потребовала услуги переводчика с русского языка. Всего на тот момент возбудили 40 дел по факту захвата Капитолия.

В среду, 6 января, в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Они выступили против одобрения вступления Джозефа Байдена на должность президента США. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.