Порошенко порадовали расходы на армию в бюджете Украины на 2018 год

8 декабря, 05:33
Фото: ТАСС/Николай Лазаренко/пресс-служба Украины
Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал принятый Верховной Радой бюджет страны на 2018 год.
В своем Facebook он написал, что до Нового года еще 24 дня, а государственный бюджет уже одобрен. Он уточнил, что такого быстрого решения Рада не принимала давно.
Особо главу государства порадовала статья расходов на армию. Порошенко уточнил, что расходы увеличились на 25 процентов и составили 86 миллиардов гривен. Он также отметил, что на вооружение и военную технику предусмотрена пятая часть всей украинской казны, что на 34 процента больше, чем в текущем году, сообщает "Лента.Ru".
Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады Украины утвердили госбюджет на 2018 год.
Согласно документу, рост экономики составит 3%, при инфляции на уровне 9%.
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