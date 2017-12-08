Верховная Рада утвердила госбюджет Украины

8 декабря, 02:34
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Народные депутаты Верховной Рады Украины утвердили госбюджет на 2018 год.
Согласно документу, дефицит бюджета в следующем году составит 2,4% ВВП, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на УНИАН.
Кроме того, украинские власти заложили на 2018 год рост экономики на 3%, при инфляции на уровне 9%.
Так, на оборону и безопасность власти Украины заложили 5% ВВП — 164,9 миллиарда гривен, а на рост заработной платы 3,723 тысячи гривен. Увеличение оплаты труда составит 16%.
Прожиточный минимум одного человека в следующем году составит 1,7 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что Украина может рассчитывать на 350 миллионов долларов от США. Однако пока в украинской армии не проведут "институциональные реформы" из этой суммы глава Пентагона сможет направить Киеву только половину.
Еще 4,6 миллиарда долларов США выделили на "противодействие российской агрессии" и "сдерживание" РФ в Европе.
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