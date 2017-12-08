Верховная Рада утвердила госбюджет Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Народные депутаты Верховной Рады Украины утвердили госбюджет на 2018 год.

Согласно документу, дефицит бюджета в следующем году составит 2,4% ВВП, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на УНИАН.

Кроме того, украинские власти заложили на 2018 год рост экономики на 3%, при инфляции на уровне 9%.

Так, на оборону и безопасность власти Украины заложили 5% ВВП — 164,9 миллиарда гривен, а на рост заработной платы 3,723 тысячи гривен. Увеличение оплаты труда составит 16%.

Прожиточный минимум одного человека в следующем году составит 1,7 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Украина может рассчитывать на 350 миллионов долларов от США. Однако пока в украинской армии не проведут "институциональные реформы" из этой суммы глава Пентагона сможет направить Киеву только половину.

Еще 4,6 миллиарда долларов США выделили на "противодействие российской агрессии" и "сдерживание" РФ в Европе.