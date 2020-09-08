Полиция Австралии арестовала нарушителя карантина, совравшего про больного деда

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Мужчину, который соврал про умирающего дедушку и нарушил карантин по коронавирусу, арестовала полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что 30-летнего мужчину из штата Виктория, прибывшего в аэропорт Сиднея, поместили на карантин в гостиницу. Утром он предъявил документ, в котором значилось, что он посещает штат, чтобы "навестить своего смертельно больного дедушку в больнице". На основании этого ему разрешили покинуть гостиницу.

"Сотрудники полиции установили, что документы оказались поддельными, а дедушка нарушителя не находится в больнице", – рассказали правоохранители.

Мужчину задержали в пригороде Сиднея. Ему было предъявлено обвинение в несоблюдении указаний, связанных с мерами по COVID-19, а также в подлоге документов. Нарушителя вернули в гостиницу для продолжения карантина. Слушание по его делу назначено на 12 октября.

Ранее сообщалось, что россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без ограничений. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Так, в Египет будет осуществляться три рейса в неделю. В ОАЭ и Мальдивы самолеты из России будут отправляться два раза в неделю, следует из распоряжения.