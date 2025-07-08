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В городе Мерефа Харьковской области женщина погибла при попытке догнать автобус, в котором сидел ее мобилизованный сын. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Они опубликовали видео, на котором гражданка Украины сначала пыталась заблокировать движение автобуса. Из транспортного средства вышел сотрудник военкомата, который оттолкнул женщину.

Когда автомобиль уехал, украинка начала бежать за ним, но упала. Ей стало плохо, и вскоре она, по данным журналистов, скончалась в машине скорой помощи. На данный момент официальных сведений об этом происшествии нет.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может вынудить граждан голосовать за него на потенциальных выборах в стране, угрожая им мобилизацией. По его словам, в таком случае территориальные центры комплектования могут поставить людей возле каждого участка.

В свою очередь, бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров отметил, что главные украинские силовики намерены составить конкуренцию Зеленскому на выборах. Собственные перспективы оценивают весомые деятели в политической жизни Украины, в частности глава СБУ Василий Малюк, уточнил он.