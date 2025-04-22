Депутат Рады Разумков: Зеленский может пригрозить украинцам мобилизацией на выборах

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Украинский президент Владимир Зеленский может вынудить граждан голосовать за него на потенциальных выборах в стране, угрожая им мобилизацией. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Я понимаю, как это произойдет. ТЦК (территориальные центры комплектования. – Прим. ред.) поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Депутат также с иронией предсказал, что на выборах в период военного положения Зеленский может получить 102% голосов.

В середине апреля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения в стране еще на 90 дней начиная с 9 мая. Таким образом, военное положение продлено до 6 августа.

В Раде отметили, что продление военного положения и мобилизации сделает невозможным проведение как парламентских, так и президентских выборов в августе. По словам украинских депутатов, это должно стать сигналом для внутренних и внешних партнеров.