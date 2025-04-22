Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:56

Политика
Главная / Новости /

Депутат Рады Разумков: Зеленский может пригрозить украинцам мобилизацией на выборах

В Раде заявили, что Зеленский может пригрозить украинцам мобилизацией на выборах

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский может вынудить граждан голосовать за него на потенциальных выборах в стране, угрожая им мобилизацией. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Я понимаю, как это произойдет. ТЦК (территориальные центры комплектования. – Прим. ред.) поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Депутат также с иронией предсказал, что на выборах в период военного положения Зеленский может получить 102% голосов.

В середине апреля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения в стране еще на 90 дней начиная с 9 мая. Таким образом, военное положение продлено до 6 августа.

В Раде отметили, что продление военного положения и мобилизации сделает невозможным проведение как парламентских, так и президентских выборов в августе. По словам украинских депутатов, это должно стать сигналом для внутренних и внешних партнеров.

Новости мира: Трамп потребовал провести выборы на Украине

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика