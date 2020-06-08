Для обвиняемого по делу Флойда установили залог

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Судья Деннис Райли установила залог для полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я устанавливаю безусловный залог 1 миллион 250 тысяч долларов или 1 миллион долларов с условиями, что нет контакта с членами семьи жертвы, что он не работает в правоохранительных органах, что сдаст все огнестрельное оружие, все разрешения на него и лицензии", – заявила представитель суда.

Дополнительные ограничения касаются невозможности покинуть Миннесоту. Кроме того, Шовин будет обязан согласиться на проведение проверок.

Подсудимый согласился с предложенной формулировкой. Адвокат Шовина Эрик Нельсон заявил, что организует передачу оружия властям и что согласен на проведение слушания 29 июня.

Гибель Джорджа Флойда в связи с действиями полицейского вызвала волну протестов в США. Наиболее серьезные беспорядки зафиксировали в Миннеаполисе, где и произошла трагедия.

Флойда задержали по подозрению в оплате товаров поддельным денежным знаком. На него надели наручники и удерживали коленом на шее, причем мужчина просил отпустить его и утверждал, что не может дышать. Впоследствии он скончался в больнице.

