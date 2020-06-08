Губернатор Нью-Йорка предложил запретить удушающий прием задержания

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что после обсуждений с законодателями готов реформировать работу полиции в штате. Среди его предложений – запрет на удушающий прием при задержании, сообщает РИА Новости.

"Мы в штате Нью-Йорк намерены действовать. Сделать публичными дисциплинарные взыскания полицейских, данные о полицейских будут доступны, как и о любых других госслужащих ... Запретить удушающий прием при задержании", – заявил политик.

По словам Куомо, реформа полиции также позволит генеральному прокурору штата выступать независимым прокурором в расследованиях против полицейских. Еще одна норма касается ложных звонков в 911 из-за расовых предубеждений – такие обращения начнут рассматривать как преступления на почве нетерпимости.

Отдельно губернатор Нью-Йорка высказался по ситуации с коронавирусом в США из-за протестов, вызванных гибелью Джорджа Флойда от рук полиции. Куомо призвал демонстрантов пройти бесплатный тест на COVID-19.

Беспорядки в Америке начались с Миннеаполиса. Здесь полицейский наступил Флойду на горло при задержании и продержал его так в течение 7 минут, несмотря на мольбы мужчины освободить его. Впоследствии задержанный скончался в больнице.

В Миннеаполисе уже выступили с предложением запретить полиции использовать удушающие приемы после смерти Джорджа Флойда. Также полицейские должны будут сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны их коллег.

