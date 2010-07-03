Дома за один евро продают на Сицилии

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Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома по цене один евро.

Условием для сделки является то, что владелец отремонтирует постройку в течение года. Как сообщает The Sun, на продажу выставлено 100 заброшенных объектов.

Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений. Если покупатель не отремонтирует дом за год, то потеряет депозит в размере около семи тысяч евро.

В Муссомели проживает 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой, передает "Комсомольская правда".

Около сицилийского города Катания ранее произошло землетрясение, в результате которого пострадали десять человек.