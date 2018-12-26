Около 10 человек пострадали при землетрясении на Сицилии

Фото: АР/Salvatore Allegra

Около сицилийского города Катания произошло землетрясение, в результате которого пострадали десять человек. Все пострадавшие получили незначительные травмы, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Землетрясение магнитудой 4,9, согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, случилось в 3:19 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В Италии в конце октября произошло сильнейшее наводнение, которое, как сообщалось, затопило 75% территории Венеции. Уровень воды на улицах превысил отметку в 1,5 метра над уровнем моря. Власти назвали это наводнение самым разрушительным за последние восемь лет.