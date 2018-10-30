Почти 75% территории Венеции ушло под воду

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Сильнейшее наводнение затопило около 75% территории Венеции, сообщает "Российская газета".

Уровень воды на улицах города превысил отметку в 1,5 метра над уровнем моря. Эта цифра может увеличиться, поскольку шторм не прекращается, предупреждают местные синоптики.

Власти назвали это наводнение самым разрушительным за последние восемь лет. Экстренные службы Венеции возводят по городу временные мосты, а также оказывают помощь местным жителям, многие из которых отрезаны водой.

29 октября в шести из 20 областей Италии объявили наивысший уровень погодной опасности в связи с вероятностью проливных дождей и порывистого ветра в ближайшие часы.

В качестве меры предосторожности местные власти закрыли школы и детские сады в областях Лигурия, Фриули − Венеция – Джулия, на большей части территорий регионов Венето (в том числе в Венеции) и Тоскана. Не работают и учебные заведения в Риме. Такое решение приняла мэрия города.

В центре итальянской столицы из-за ливня с градом затопило улицы и метро. Больше всего от удара стихии пострадали районы на востоке Вечного города. Там уровень воды на некоторых улицах достигал метра, поэтому многие водители оказались заблокированы в машинах.

На север Италии обрушился сильный шторм