Livescience: мужчина попал в реанимацию после укуса зараженной крысы в Канаде

Фото: depositphotos/belchonock

Житель канадского города Монреаль был госпитализирован после укуса зараженной крысы. Об этом сообщает Livescience.

76-летний мужчина обнаружил крысу в туалете собственного дома. Он попытался взять грызуна в руки, однако тот укусил мужчину за пальцы. Медики оказали помощь пострадавшему и сделали ему прививку от столбняка.

Спустя 18 дней мужчина снова оказался в больнице. Он испытывал боли в области головы и живота. Более того, медики диагностировали у него повышенную температуру, недостаточное количество тромбоцитов и поражение почек.

Анализы показали, что пациент заразился лептоспирозом. Поскольку переносчиками этого заражения являются грызуны, причиной заражения сочли укус крысы.

В связи с выявленной инфекцией мужчине назначили антибиотики, средства для лечения почек и повышения числа тромбоцитов. Спустя некоторое время его состояние улучшилось и пострадавшего выписали домой.

Ранее в Курганской области женщина погибла при нападении волка. Позже стало известно, что она защищала от хищника собаку. Волка ликвидировали сотрудники полиции.

