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Роспотребнадзор опечатал "Дикси" в Южном Медведкове после укуса крысой сотрудника магазина, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в "Дикси" по адресу улица Молодцова, дом 21.

"При осмотре помещений магазина установлено, что юридическим лицом АО "ДИКСИ-Юг" допущены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений", – сообщили в ведомстве.

В указанном магазине не проводилась дератизация. Кроме того, давно не делались ремонт и генеральная уборка всех помещений магазина.

На сайте ведомства уточнили, что в торговом зале и в складских помещениях "Дикси" эксперты нашли продукты со следами погрызов крысами и другими нарушениями упаковки товара.

Также в торговом зале, коридорах и на дебаркадере сотрудники магазина допустили скопление мусора, пищевых отходов и санитарного брака.

Сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по Северо-Восточному округу установили наличие крыс и их следов в магазине.

Материалы об административном деле в отношении юрлица АО "ДИКСИ-Юг" направлены в Бабушкинский районный суд столицы для приостановки работы магазина на срок до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор закрыл отдел с салатами и роллами в "Евроспаре" на северо-востоке Москвы из-за кишечного заболевания у женщины, которая купила там еду.

Специалисты установили, что в отделе супермаркета находится холодильник для суши-роллов в неудовлетворительном санитарном состоянии. Оборудование вовремя не мыли и не убирали. Из-за этого на стенах появилась плесень.

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