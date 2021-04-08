Майк Помпео подписал контракт с Fox News

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео будет выступать в качестве эксперта на Fox News. Он уже подписал соответствующий контракт с телеканалом, сообщает RT.

Глава телекомпании Сьюзан Скот назвала Майка Помпео одним из самых узнаваемых и уважаемых в Америке людей, высказывающихся по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

"Я жду его выступлений на наших платформах, чтобы он поделился своим видением с миллионами наших зрителей", – добавила она.

Впервые в рамках контракта Помпео появится в программе Fox&Friends.

В декабре прошлого года Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Соединенных Штатов. Он рассказал, что его все время спрашивают, кто враг Вашингтона. При этом обычно он отвечает, что желающих подорвать американский образ жизни достаточно.