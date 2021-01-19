Помпео обвинил Китай в "геноциде" и преступлениях против уйгуров

Фото: AP Photo/Andrew Harnik, Pool

США обвиняет Китай в "геноциде" и преступлениях против уйгуров, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео.

"Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров", – отметил глава Госдепа США.

В декабре произошла масштабная хакерская атака на ряд американских ведомств. Действующий президент США Дональд Трамп обвинил Китай в осуществлении данной кибератаки.

Избранный глава страны Джозеф Байден ранее заявил, что готов придерживаться многостороннего подхода по отношению к Китаю, а также к России и Ирану. Также он сообщил о намерении восстановить близкие отношения с Европой и Индо-Тихоокеанским регионом.