Помпео обвинил Китай в "геноциде" и преступлениях против уйгуров

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США обвиняет Китай в "геноциде" и преступлениях против уйгуров, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео.
"Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров", – отметил глава Госдепа США.
В декабре произошла масштабная хакерская атака на ряд американских ведомств. Действующий президент США Дональд Трамп обвинил Китай в осуществлении данной кибератаки.
Избранный глава страны Джозеф Байден ранее заявил, что готов придерживаться многостороннего подхода по отношению к Китаю, а также к России и Ирану. Также он сообщил о намерении восстановить близкие отношения с Европой и Индо-Тихоокеанским регионом.