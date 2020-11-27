В сенате США назвали Россию и Китай угрозой для подводных кабелей

08:29
Фото: Москва 24
Угроза со стороны России и Китая поступает в отношении подводных кабелей, обеспечивающих телефонную и интернет-связь США. Об этом заявили в комитете сената Соединенных Штатов. Там подготовили соответствующий доклад, сообщает RT.
В сенате обеспокоены действиями Пекина в области подводных коммуникационных кабелей. В докладе указано, что Китай далеко продвинулся в данном секторе, став сильным конкурентом на рынке. Это, считают конгрессмены, может представлять "серьезную угрозу безопасности данных". Также в штатах предположили, что Китай сможет использовать кабели для слежки за подводными лодками.
Отмечается, что подводные кабели играют ключевую роль в китайской программе "Цифровой Шелковый путь", цель которой – проведение глобальных цифровых преобразований.
"Предполагается, что эта стратегия поможет КНР стать мировым лидером в сфере информационных и коммуникационных технологий за счет строительства цифровой инфраструктуры за рубежом, инвестиций в эту отрасль и создания все большей зависимости от китайских технологических компаний", – сказано в докладе.
Кроме того, американские специалисты высказали опасения на предмет участия российского подводного флота в вопросе коммуникаций.
"На протяжении холодной войны и даже в последние годы Соединенные Штаты и Европа помнили об опасности того, что внушительный подводный флот России может подключиться к этим кабелям или же стремится обнаружить уязвимые и труднодоступные участки кабеля, с тем чтобы разорвать их в случае конфликта", – отмечают специалисты.
Они считают, что Россия является "угрозой", и опираются на статью 2015 года газеты The New York Times. В материале говорилось о нахождении российских разведывательных кораблей около известной кабельной трассы у восточного побережья США. Основываясь на этой информации, специалисты считают, что недооценивать "угрозу" от Китая не стоит.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для Соединенных Штатов. Он имел ввиду подрыв безопасности и альянсов. При этом самым большим конкурентом Байден назвал Китай.
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